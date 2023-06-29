Вибухи на"Бальзамі": не на жарт запалало на хімзаводі в Нижньому Новгороді

У російському Нижньому Новгороді спалахнула пожежа на заводі "Бальзам". Він виробляє лакофарбові матеріали.

РосЗМІ написали з посиланням на рятувальників, що повідомлення про пожежу надійшло їм орієнтовно о 9:45 29 червня. Вогонь спалахнув на шосе Жиркомбінату, де й розташований завод, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в Нижньому Новгороді

Ворожі рятувальники повідомили, що нібито там горіла фура та декілька гаражів. За попередньою офіційною інформацією росіян, сталося загоряння цистерни, внаслідок чого постраждала одна людина.

Місцеве видання повідомило, що перед пожежею місцеві мешканці чотири рази чули вибухи. Згодом повідомили, що вибухи сталися під час перекачування легкозаймистої рідини з автоцистерни.

Згодом на місце виїхали співробітники регіонального управління Росспоживнагляду, щоб дослідити якість повітря.

Пожежа на російському заводі: дивіться відео

Станом на 11 годину росЗМІ написали, що пожежу на 800 квадратних кілометрах локалізували. Регіональна трудінспекція повідомляла про одного пораненого з 90% опіків тіла, згодом повідомили про його смерть. У інспекції зазначили, що помер водій.

Згодом росЗМІ написали, що на заводі було два вибухи. Керівництво підприємства пояснило, що перший пролунав у закритій секції. Звідки, мовляв, іскри потрапили до приміщення, де заливали хімічний розчинник.

Про кількість поранених на заводі казати відмовились, що не дивно для росіян. Однак місцеві мешканці повідомляли у мережі, що нібито на місце виїхало близько шести машин реанімації.

Пожежа на російському заводі: дивіться відео

Російські рятувальники повідомили, що попередньою причиною пожежі вважають порушення технологічного процесу при роботі з легкозаймистими рідинами.

У Росії спалахнула пожежа на заводі "Бальзам": дивіться відео

Слідчий комітет Нижньогородської області відкрив кримінальну справу через вибухи з подальшою пожежею на хімзаводі "Бальзам".

Останні пожежі в Росії: коротко