"Усе буде вогонь": під Москвою масштабна пожежа, стихія загрожує багатоповерхівкам

У Росії якщо не лунають вибухи, то спалахують пожежі. Так, про вогонь, який охопив поле під Москвою, стало відомо пізно ввечері. Існує загроза, що полум'я перекинеться на будинки.

Про це розповідають у місцевих телеграм-каналах. Відомо, що вогонь спалахнув на полі поблизу приватних будинків у Новій Москві поблизу російської столиці, передає 24 Канал.

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Вогонь шириться дуже швидко

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За даними, які поширюють в мережі, загорілося поле у районі Нові Ватутінки. Відомо, що полум'я поширюється надзвичайно швидко. Ба більше, вогонь бачать навіть з сусідніх населених пунктів.

Мешканці бідкаються на пожежу: дивіться відео

Повідомляють у місцевих ЗМІ, що на місці працюють екстрені служби. Водночас спостерігається загроза перекидання вогню на житлові будинки. Про це розповіли вже самі місцеві мешканці. Крім того, на сильний запах гару та дим скаржаться відразу з кількох районів Нової Москви.

Потужна пожежа охопила поле під Москвою / Фото з телеграму

Зауважимо, що поблизу з епіцентром пожежі розташовуються села Десна, Тупикове, Піскове, а також СНТ Озон.

Ми заглянули у місцевий чат Нових Ватутінок. Там дуже цікаво росіяни бідкалися на полум'я, яке охопило поле. Ось кілька коментарів:

Як же страшно! Всю ніч переживатиму, щоб до нас не дістався вогонь;

Не наганяй на людей паніку, все під контролем;

Я таке пережила один раз, в 11 років. Більше не хочу.

Лягайте спати, все буде вогонь!

Останній особливо розвеселив. Уміють же росіяни підтримувати один одного тоді, коли всі навколо бідкаються і метушаться. А нам то подобається весь цей процес. Особливо якщо не забувати, що перед тим "бавовну" підвезли аж до Воронежа.

Місцеві ЗМІ повідомили, що вибух пролунав поблизу злітної смуги місцевого авіаційного заводу (ВАСО). Зауважимо, що цей об'єкт надзвичайно важливий для країни-агресорки. Він займається збиранням повітряних суден, зокрема, для російського міноборони. Там складають ті самі "літаки судного дня", якими Путін погрожує всьому світу.

Крім того, масштабна пожежа спалахнула неподалік річки Дон. Зауважимо, що завод і річку Дон розділяє Воронезьке водосховище.