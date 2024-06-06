У Краснодарському краї вночі спалахнула пожежа на НПЗ: супутникові знімки
6 червня 2024, 08:54Читать новость на русском
Ніч на 6 червня у Росії важко назвати спокійною. Стало відомо, що у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер". Там також поширили відповідні супутникові знімки.
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У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на НПЗ
Супутники фіксують пожежу на багатостраждальному НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю,
— йдеться в повідомленні.
До цієї публікації також додали супутникові знімки.
У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на НПЗ / Фото "Крымский ветер"
У Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю спалахнула пожежа на НПЗ / Фото "Крымский ветер"
Неспокійна ніч у Росії 6 червня: основне
- Російські ЗМІ повідомляють, що в ніч на 6 червня завод у Ростовській області атакували безпілотники. В місцевому чаті учасники писали, що нібито чули кілька вибухів. Йдеться про Новошахтинський завод.
- Якщо інформація про удар дронів підтвердиться, то це буде вже третя атака на НПЗ у Новошахтинську. Перші дві були у березні та квітні цього року, після них, за повідомленнями росіян, завод зупиняв роботу.
- Крім цього, у Бєлгородській області цієї ночі, 6 червня, зазнала дронової атаки нафтобаза у Старооскольському міському окрузі.
- За словами місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова, в результаті атаки постраждала нафтобаза на території Старооскольського міського округу Бєлгородської області. Там горів один з резервуарів.