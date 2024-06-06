У Краснодарському краї вночі спалахнула пожежа на НПЗ: супутникові знімки

Ніч на 6 червня у Росії важко назвати спокійною. Стало відомо, що у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер". Там також поширили відповідні супутникові знімки.

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У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на НПЗ

Супутники фіксують пожежу на багатостраждальному НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю,

— йдеться в повідомленні.

До цієї публікації також додали супутникові знімки.



У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на НПЗ / Фото "Крымский ветер"



У Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю спалахнула пожежа на НПЗ / Фото "Крымский ветер"

Неспокійна ніч у Росії 6 червня: основне