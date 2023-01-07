Моторошна трагедія на Одещині: у поліції розповіли деталі загибелі матері і трьох дітей

Святвечір на Одещині завершився трагедією. У селі Білине внаслідок пожежі у приватному будинку загинули мати та троє маленьких дітей.

Як розповіли у поліції, подію кваліфікували як нещасний випадок. Нові деталі розкрив начальник відділення поліції № 1 Віталій Сауляк.

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За його словами приблизно о 19:00 у селі Білине, що в Балтській ОТГ, внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинула 31-річна жінка і троє дітей віком:

3-х та 4-х років,

а також 2-річний племінник.

А 31-річний чоловік був госпіталізований до лікарні у важкому стані.

Поліцейські встановили, що в оселі також перебували дві дівчинки шести та семи років, які змогли самостійно вибігти на вулицю під час пожежі. Старша з них розповіла правоохоронцям, що займання сталося під час розпалювання печі.

Зараз дівчатка перебувають у родичів, з ними працює психолог ДСНС. Стан постраждалого чоловіка важкий,

– повідомив Сауляк.

Варто нагадати, що через численні масовані обстріли росіян українці змушені обігрівати свої домівки різними методами. Інколи це завершується трагедією. До прикладу: