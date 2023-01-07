В Одеській області на Святвечір у пожежі загинули мати та троє маленьких дітей
Джерело:ДСНС України
На Одещині просто у Святвечір сталася моторошна трагедія. У селі Білине Подільського району в приватному будинку загинули мати та її троє маленьких дітей.
Сталося це через масштабну пожежу, що трапилась в їхньому будинку.
Важливо На Рівненщині ціла родина отруїлася чадним газом: 5-річну дівчинку врятувати не змогли
За даними рятувальників, вогонь охопив будинок приблизно о 19:00. Він швидко розповсюдився на площу у 80 квадратних метрів і ліквідувати пожежу вдалось лише о 20:50.
Як розповіли в ДСНС, під час пожежі загинули 31-річна жінка, її двоє дітей віком:
- 3-х та 4-х років,
- а також 2-річний племінник.
Чоловіка загиблої терміново госпіталізували. У нього зафіксовано значне отруєння продуктами горіння.
Трагедія на Одещині / Фото ДСНС
Нещодавні випадки отруєння чадним газом
На жаль, через численні масовані обстріли росіян українці змушені обігрівати свої домівки різними методами. Інколи це завершується трагедією. До прикладу:
- На Одещині 7 грудня чадним газом отруїлися п'ятеро дітей. Попередня причина отруєння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі (тріщини).
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На Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Інцидент трапився через збій у роботі котла.
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У Балаклії внаслідок отруєння чадним газом загинула вся родина. Вони обігрівали помешкання за допомогою газової плити. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок".