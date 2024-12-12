Пожежа в McDonald's в Одесі: чому загорілася пам'ятка архітектури

У ніч на 12 грудня в Одесі загорівся McDonald's. Заклад розташований в пам'ятці архітектури, яку реставрують протягом кількох останніх місяців.

Пожежа трапилася в будинку Мангубі, що на вулиці Дерибасівській, 23. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думську".

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Що відомо про наслідки загоряння

Пожежа сталася на площі 5 квадратних метрів. За даними рятувальників, загиблих та постраждалих немає, а причини виникнення вогню наразі встановлюють.

Пожежа в McDonald's на Дерибасівській: дивіться відео

З вересня 2024 року в будинку Мангубі, де розташований McDonald's, проходить реставрація для пристосування будівлі під сучасні потреби. Вона триватиме близько 9 місяців.

Будинок побудували 1875 року за проєктом архітектора Фелікса Гонсіоровського. Впродовж 2015 – 2017 років його реконструювали з надбудовою мансарди та вежі. Окрім McDonald's, у будівлі також розміщений готель "Мілано".

29 листопада в Одесі трапилася масштабна пожежа у закладі на березі моря. Надзвичайники протягом трьох годин намагалися приборкати вогонь площею 2 тисячі квадратних метрів.