У центрі Одеси загорівся 6-поверховий будинок: кадри з місця події

В Одесі горить 6-поверховий жилий будинок. Це доволі старе приміщення у центрі міста. Пожежа спалахнула на даху та горищі.

Площа пожежі склала близько 300 квадратних метрів. Причини загоряння поки що невідомі.

Горить історичний будинок

Усі фото та відео свідчать проте, що палає прибутковий будинок Шестопала-Чернігова-Паппе, розташований рівно на перехресті вулиці Катеринської та Жуковського.

Будинок Шестопала-Чернігова-Паппе — шедевр пізнього одеського модерну, побудований у 1919 році.

Зауважимо, що це багатостраждальний будинок – він пережив і незаконну перебудову, і потоп, а тепер переживає ще й пожежу.

Відомо, що на горищі була незаконна мансарда

Вже понад 10 років жителі будинку скаржаться на незаконну мансарду на горищі, яка перевантажує старовинний будинок та сприяє тому, що мешканців верхніх поверхів регулярно затоплює. Стіни в квартирах йдуть тріщинами, а місцями обвалюється стеля.