У Москві загорівся офіс комуністів: люди з вікон благали про допомогу – відео

30 січня 2024, 15:58
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У центрі Москви спалахнула пожежа в будівлі, де розташовані офіс Комуністичної партії Росії та музей пожежної охорони.

Про задимлення та вогонь повідомляють російські телеграм-канали. Очевидці поширили відео з місця подій, на кадрах можна почути, як люди кликали на допомогу.    

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"У Москві на вулиці Гіляровського, 29 вогонь охопив другий поверх будівлі. Над будинком здіймається густий чорний дим", – ідеться у повідомленнях.

В центрі москви нова пожежа: відео  

Причину пожежі наразі не встановили. Але, попередньо, спалахнуло будівельне сміття на другому поверсі.

Задимлення суттєве: відео 

Наразі надзвичайники закінчили гасили полум'я. Двох людей врятували з даху. Російські ЗМІ з посиланням на служби, запевняють, що постраждалих немає. 

Пожежі в Москві: останні новини

  • Два дні тому, 28 січня у Москві горів Театр сатири: вогонь за короткий час поширився на 350 квадратних метри. З будівлі евакуювали 50 людей. У будівлі також проводили ремонтні роботи.
  • Сьогодні також в Росії був ще один інцидент – на підстанції у районі Щербинка пролунав вибух. 

Автор: Анастасія Лукашевська