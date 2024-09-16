У Бердянській райраді розповіли, яку правду викрило ураження російських цистерн з нафтою

ЗСУ успішно уразили по цистернах з нафтопродуктами на залізниці у Бердянському районі Запорізької області. Аби загасити пожежу окупантам довелося залучити десятки одиниць спецтехніки, рятувальників та навіть пожежний потяг.

Про це в етері 24 Каналу повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, звернувши увагу на те, що зазвичай окупаційна влада довкола таких подій полюбляла говорити, що буцімто горить очерет, але цього разу росіяни не змогли приховати наслідки потужного вибуху.

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Окупанти використовують залізницю для військових цілей

Посадовець наголосив, що залізниця, яку окупанти намагаються збудувати вздовж моря, ще не працює, оскільки будівельні роботи не завершені, тому вони користуються тією, яка трохи північніше від Бердянська.

Вона у них для військової логістики. І вона перебуває під ураженням. Це гарний сигнал, що ЗСУ контролюють рухомий склад і транспортування нафтопродуктів в окуповані території. Залізниця використовується росіянами тільки з мілітарною метою, пасажири, зокрема туристи, там не їздять, там зброя, боєкомплекти, військова техніка і як виявилося – нафта,

– розповів Дудукалов.

Нагадаємо! В тимчасово окупованому Бердянську на початку вересня пролунала серія вибухів. Під удар потрапив полігон "Новопетрівка". Внаслідок чого у Бердянську та Токмаку були переповнені шпиталі.