Деталі пожежі на Осокорках: правоохоронці встановлюють причетних
Джерело:Поліція Києва
У Києві спалахнула пожежа у ландшафтному заказнику "Осокорківські луки". Поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом.
Займання сталося 5 березня на території Дарницького району міста Києва між озерами Небреж та Тягле. Рішенням Київської міської ради зазначена територія оголошена ландшафтним заказником місцевого значення.
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Встановлюють причини
Правоохоронці встановили, що вигоріло близько трьох гектарів сухостою. Пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати. На щастя, постраждалих немає.
За вказаним фактом у поліції Києва розпочали кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.
Правоохоронці встановлюють причини загоряння та осіб, які можуть бути причетними до виникнення займання у Києві.
У КМВА прокоментували цю пожежу
- Екоактивісти вважають, що територію парку навмисно підпалили недобросовісні забудовники. Правоохоронці розслідуватимуть і цю версію пожежі на Осокорках.
- Якої саме шкоди завдав вогонь системі заповідних водно-болотних угідь з’ясують екологи. Територія має природоохоронний статус – знищення флори та фауни там суворо заборонено.
- За такі дії кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 мільйона гривень або позбавлення волі на 3 роки,