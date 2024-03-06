Вигоріли 3 гектари: КМВА про пожежу на Осокорках

На Осокорківських озерах трапилась пожежа. Вигоріла частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

Екоактивісти вважають, що територію парку навмисно підпалили недобросовісні забудовники. Правоохоронці розслідуватимуть і цю версію пожежі на Осокорках.

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Наслідки пожежі в екопарку

За попередніми даними, вигоріло близько 3 гектари території, зокрема і частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

Якої саме шкоди завдав вогонь системі заповідних водно-болотних угідь з’ясують екологи. Територія має природоохоронний статус – знищення флори та фауни там суворо заборонено.

За такі дії кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 мільйона гривень або позбавлення волі на 3 роки,

– повідомили в КМВА.

Наразі на території екопарку встановили чергування пожежних підрозділів ДСНС та розрахунку БПЛА для моніторингу можливих повторних займань.

Правоохоронці розслідуватимуть причини пожежі

Начальник КМВА Серій Попко заявив, що за його дорученням правоохоронні органи, екологічні служби та інші уповноважені відомства з’ясовують причини та наслідки пожежі на Осокорківських озерах.

Щодо причин пожежі – ще вчора я звернувся до правоохоронців щодо розслідування події. Розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал,

– сказав Попко.

Він додав, що зараз на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького УП ГУ НП у Києві.

Що відомо про пожежу на Осокорках