Пожежа на Осокорках у Києві: SG звернулася до правоохоронців щодо ситуації з можливим підпалом

У Stolitsa Group прокоментували інцидент, який стався 5 березня у Дарницькому районі Києва. У компанії зазначили, що неприємно вражені фактом пожежі поблизу озера Тягле, що на київських Осокорках.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті компанії Stolitsa Group (SG).

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"Це не лише шкода для екології міста Києва, але й черговий виклик для успішного завершення нашою компанією добудови ЖК Еврика та ЖК Патріотика збанкрутілого банку "Аркада", – зазначається у заяві.

У компанії повідомили, що керівництво Stolitsa Group перебувало поблизу місця події та звернулось до ДСНС з пропозицією надати максимальне сприяння у ліквідації надзвичайної ситуації, що виникла за декілька кілометрів від будівельного майданчика.

Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою в максимально стислі терміни з'ясувати причини займання, можливих причетних та повідомити громаду Києва про результати розслідування,

– наголосили в SG.

Також у компанії попросили ЗМІ перевіряти інформацію через достовірні джерела та "не ставати учасниками цілеспрямованої інформаційної атаки на компанію, яку, користуючись трагічною ситуацією, розгорнули окремі фізичні особи та організації".

"Stolitsa Group залишає за собою право відстоювати свою ділову репутацію в судовому порядку. Окремо просимо правоохоронців з'ясувати мотиви "джерел", які розповсюджують маніпулятивні та брехливі заяви на адресу нашої компанії", – додали у Stolitsa Group.

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