У Підмосков'ї – велика пожежа: дим і полум'я видно за десятки кілометрів

У Московській області ввечері 19 травня повідомляють про масштабну пожежу у селі Білий Раст, розташованому неподалік від аеропорту "Шереметьєво". Масштабний дим видніється навіть у російській столиці.

Населений пункт належить до Дмитровського міського округу. Про це повідомляють Astra та низка російських телеграм-каналів.

Що горить у Підмосков'ї?

Увечері жителі кількох районів Підмосков'я почали оприлюднювати у соцмережах відео та фото пожежі у районі села Білий Раст. Згодом стало відомо про те, що загоряння виникли на складах у Дмитровському окрузі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, осередок цієї пожежі розташований орієнтовно за 18 кілометрів від аеропорту "Шереметьєво". Причина виникнення загоряння станом на момент публікації залишається невідомою.

За попередніми даними ЗМІ, внаслідок інциденту горять щонайменше кілька будівель, вагончики, навіс, а також ємності з лакофарбовими матеріалами. Ба більше, вогонь знищив шість транспортних засобів, зокрема цивільні авто.

Водночас пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на голову округу Михайла Шувалова повідомляє, що "загрози для житлових будинків та життя людей через пожежу на складському комплексі в Підмосков'ї немає".

Повітряної тривоги у регіоні не оголошували, повідомлення про вибухи наразі також не надходили. о 23:06 з'явилася інформацію про локалізацію пожежі, за даними російського МНС вогонь охопив 5 тисяч квадратних метрів.

До слова, нагадаємо, що днями у Москві під мостом СВХ на Амурській вулиці, де зберігалися будматеріали та відходи від будівництва, також спалахувала пожежа. Загоряння було в районі станції метро "Черкізовської".

Інші подібні інциденти у цьому регіоні

Минулої ночі українські безпілотники атакували низку регіонів Росії, зокрема Московський. Також удари нібито відбивали у Бєлгородській, Воронезькій, Ярославській областях, Краснодарській області та інших частинах країни.

Відомо, що нещодавно під ударом опинилася Солнечногорська паливно-наливна станція, яка є частиною магістральних нафтопродуктопроводів навколо російської столиці, там є багато резервуарів для зберігання палива.

Минулого тижня виникала пожежа на території Ізмайлівського Кремля, це культурно-розважальний комплекс у Москві. Приміщення зазнали серйозних пошкоджень, повідомляли про часткове обвалення даху, стін і перекриттів.

До речі, нещодавно партизани порушили роботу щонайменше кількох веж зв'язку на території Московської області, де розміщували модулі РЕБ. Зокрема, це вдалося здійснити в районах Путилково, Комунарки та Домодєдово.