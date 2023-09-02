На Луганщині спалахнула сильна пожежа біля "мвс" окупантів: вогонь практично знищив споруду

На тимчасово окупованій Луганщині продовжують відбуватися дивні речі. Вдень там спалахнула сильна пожежа біля так званого "мвс" російських загарбників.

У мережу вже виклали кілька відео, на яких можна побачити потужне полум'я та практично повністю знищену будівлю. Сталася пожежа у Перевальську, передає 24 Канал.

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Кажуть, горів кисневий цех

За наявними даними, сильна пожежа спалахнула поблизу так званого "мрев мвс" на тимчасово окупованій Луганщині. Місцеві мешканці розповідають, що загорівся кисневий цех. Щоб побороти стихію, на місце прибули пожежники.

У Перевальську – масштабна пожежа: дивіться відео

Згодом у місцевих телеграм-каналах поділилися деталями. Кажуть, що у районі вулиці Боголюбова 5 спалахнув склад, який орендував приватний підприємець. До ліквідації вогню відправили відповідні служби.

Запевняють, що ситуація – під контролем. І що життю та здоров'ю людей, котрі проживають поблизу, ніщо не загрожує.

Вогонь охопив будівлю у Перевальську: дивіться відео

Звернімо увагу, що напередодні ГУР МО провело операцію на Луганщині. Для цього використовували дрони-камікадзе та змогли знищити техніку ворога.

На брухт перетворили російську техніку

Успішну операцію виконали розвідники та спецпризначенці підрозділу "Омега". Завдяки їм поблизу Сватового в окупантів стало менше техніки.

У ГУР зазначають, що техніку ворога виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами за межами населеного пункту. Після цього на цілі навели дрони-камікадзе та завдали ударів.

Відпрацювали по ворогові розвідники та спецпризначенці 30 серпня. Їм вдалося знищити три одиниці військової техніки так званої "другої армії світу", зокрема:

станцію виявлення цілей 9С18 "Купол";

пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;

зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Наостанок пригадаймо втрати ворога серед живої сили. Так, за минулу добу на той світ відправили 570 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 264 060 російських загарбників. Звернімо увагу, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених бійців у зоні ведення активних бойових дій вкрай складно.