Під Львовом спалахнула масштабна пожежа: є загроза поширенню вогню на ліс

У селі Підбірці, що поблизу Львова гасять велику пожежу. Там загорілося сухотрав'я.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську адміністрацію.

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Що відомо про пожежу у Підбірцях

У Львівській міськраді розповіли, що у селі Підбірці зафіксували велику пожежу сухої трави на площі 5 000 квадратних метрів. Також є загроза поширення вогню на ліс.

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідують масштабне займання,

– мовиться у повідомленні.

У мерії Львова вкотре закликали громадян не спалювати сухостій та сухотрав'я. Адже це шкідливо, неекологічно і незаконно. Ба більше, паліям згодом загрожують багатотисячні штрафи.

До слова, масштабна пожежа у природній зоні також трапилася і в Одеській області. Там у селищі Маяки на площі 10 гектарів сталося загоряння, яке поширилося на територію одного з національних природних парків області.