У Підмосков'ї спалахнула пожежа на одному з найбільших заводів хімічної промисловості

У Підмосков'ї знову спалахнула пожежа. Цього разу займання сталося на території одного з найбільших підприємств хімічної промисловості Росії "Тонкий органічний синтез", що у Долгопрудному.

Про це кажуть російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби Росії.

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Що стало причиною пожежі

Попередньо відомо, що на території підприємства загорілася цистерна для зберігання талової олії об'ємом 12 кубометрів на площі 50 квадратних метрів. Унаслідок пожежі постраждав один працівник.

Займанню присвоїли третій рівень складності. Його вже ліквідували.

У Підмосков'ї все частіше стаються пожежі

У російському місті Одинцово, що у Московської області, 13 березня спалахнула масштабна пожежа на складі. Росіяни бідкались через вибухи. Інцидент трапився орієнтовно о 3:20. Через це мешканцям Підмосков'я тривожно з самого понеділка, деякі прокинулись та знімали пожежу на відео.

А 11 березня одне із селищ Підмосков'я охопила масштабна пожежа. Вогонь атакував площу у 5 тисяч квадратних метрів. Пожежа сталася на заводі з виробництва пластику у підмосковному селищі Колюбакіне. Як стало відомо, у цеху на заводі з виробництва пластику загорілася площа 5 000 квадратних метрів. Через це обвалився дах будівлі.

Раніше на території Центрального аерогідродинамічного інституту в Підмосков'ї спалахнула пожежа. Відомо, що загорілася трансформаторна підстанція. Про постраждалих не було інформації.

Завод є одним із найстаріших і найбільших російських підприємств, що працюють у сфері хімічної промисловості.