У серці Львова спалахнула пожежа: загорілась будівля на площі Ринок

Опівдні 19 квітня на площі Ринок трапилось загоряння. Пожежа спалахнула на кухні відомого ресторану.

Надзвичайники оперативно приїхали на місце події, щоб ліквідувати займання.

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Що відомо про пожежу на площі Ринок

Після 12:00 19 березня у Львові на площі Ринок спалахнула пожежа. Загоряння трапилось у відомому ресторані.

Варто значити, що будівлі на цій площі – Світова спадщина ЮНЕСКО з 1998 року. А табличка із зафіксованим охоронним статусом розміщена якраз навпроти будинку, де спалахнув вогонь – на вході до міської Ратуші.

У ДСНС повідомили, що коли рятувальники отримали повідомлення про пожежу на площі Ринок, то одразу прибули на місце події, щоб ліквідувати займання.

О 12:39 у ДСНС заявили, що ліквідували займання. Надзвичайники уточнили, що займання виникло на кухні закладу громадського харчування.

Пожежа на площі Ринок: фото ДСНС, "Перша приватна мемарня", "Львівич"

До слова, зовсім нещодавно пожежа трапилась у ще одному ресторані Львова. 13 квітня горів заклад на вулиці Гнатюка.

Через пожежу в ресторані на вулиці Гнатюка з будівлі евакуйовували людей

Через вищезгадану пожежу на вулиці Гнатюка рятувальникам довелось вивести на свіже повітря 74 людини, з них 5 людей персоналу.

Пожежу гасили близько години – повністю ліквідувати загоряння надзвичайникам вдалось майже опівночі.

Через пожежу було знищено вентиляційну витяжку та облицювання стелі. Але, на щастя, ніхто не постраждав. До ліквідації займання було залучено 40 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки