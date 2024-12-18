У центрі ядерних досліджень в Польщі сталася пожежа: її спричинив вибух газу в лабораторії

На території Національного центру ядерних досліджень у Польщі сталася пожежа. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Дослідницькому реактору MARIA вогонь не загрожував. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на польський суспільний мовник RMF24.

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Що відомо про пожежу

Пожежа в Національному центрі ядерних досліджень в Отвоцьку під Варшавою сталася в середу, 18 грудня.

Як з'ясувала кореспондент RMF FM, стався вибух газу в лабораторії, орендованій сторонньою компанією.

Пожежа в Національному центрі ядерних досліджень Польщі: дивитися відео

Важливо! Радіаційного ризику немає. Пожежа сталася на значній відстані від дослідницького реактора MARIA.

Вогнеборці вже взяли пожежу під контроль, у гасінні вогню брали участь 40 пожежників.

Національний центр ядерних досліджень є одним з найбільших науково-дослідних інститутів у Польщі, який має у своєму розпорядженні, серед іншого, єдиний у Польщі дослідницький ядерний реактор MARIA. Науково-технологічний парк «Świerk» є організаційною одиницею NCBJ.

Раніше 24 Канал повідомляв, що 26 листопада у Празі загорілася будівля Національного театру. Пожежа сталася в роздягальні персоналу.