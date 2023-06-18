Пасажирський пором з понад сотнею пасажирів загорівся біля Філіппін: відео потрапило в мережу

Біля Філіппін загорівся пасажирський пором. За короткий термін з судна довелося евакуювати понад сотню людей.

Судно загорілось неподалік Долджо-Пойнт біля популярного туристичного напряму острова Панглао. Про це повідомив керівник служби з надзвичайних ситуацій Бохола Ентоні Дамалеріо.

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Подробиці пожежі

Деякі пасажири швидко помітили загоряння і відразу перебралися на рятувальні катери. Загалом із судна евакуювали 127 людей: 65 пасажирів та 62 членів екіпажу.

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Врятованих людей доставили до міста Тагбіларан для проходження медичного огляду. Їх також забезпечили їжею та водою. Деякі з них непокояться, що на судні залишилися важливі документи.

Берегова охорона Філіппін, Бюро протипожежного захисту та Управління морської промисловості мають намір розпочати офіційне розслідування пожежі. Хоч причини загоряння ще потрібно встановити, є підозри, Дамалеріо вважає, що вона могла початись у машинному відділі, оскільки вогонь охопив не все судно, а лиш його корму.

Днем раніше від пожежі постраждали відпочивальники у Швейцарії

17 червня у Швейцарській комуні Хюненберг спалахнула повітряна куля, коли підіймалась у повітря. Внаслідок інциденту зазнали поранень 7 людей. Усім постраждалим надали медичну допомогу, проте причина займання наразі невідома.