Внаслідок пожежі у Рені є загиблий, працівник порту опинився у лікарні з 95% опіків тіла

Унаслідок пожежі в порту Рені на Одещині загинула одна людина. Також постраждав працівник порту – він опинився у лікарні з серйозними опіками.

Рятувальники погасили пожежу в порту. На це пішло близько 1,5 години.

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У якому стані постраждалий

Рятувальники розповіли, що унаслідок пожежі постраждав 44-річний працівник порту, якого з 95% опіків тіла госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Він у важкому стані.

Після того, як пожежу погасили, біля згорілої автоцистерни виявили тіло загиблого чоловіка.

До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та 5 одиниць техніки.



Пожежа в порту Рені / Фото ДСНС

Пожежа в порту на Одещині: головне

В порту Рені на Одещині близько 21:20 увечері 19 липня спалахнула пожежа. Вогонь спалахнув після вибуху. Варто зазначити, що це трапилося під час повітряної тривоги, однак за попередніми даними причиною цього стала розгерметизація цистерни автомобільного бензовоза.

Вогонь виник на площі 600 квадратних метрів.

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині

Під час повітряної тривоги, яка тривала під час пожежі у Рені, російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по Одещині.

Про перші вибухи на Одещині повідомили близько 22:20 19 липня. В Одеській ОВА повідомили, що унаслідок влучання ворожої ракети по одному з населених пунктів області сталося займання старого складського приміщення та сміття.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, жертв та постраждалих унаслідок чергового обстрілу немає.

В ОВА вкотре закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття, якщо пролунали звуки сирен.

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