Палає стратегічний порт Усть-Луга: сотні дронів рвуть небо над Ленінградською областю

Уночі 11 листопада Ленінградську область атакували безпілотники, спричинивши масштабну пожежу у порту Усть-Луга. Через закриття неба над Петербургом цивільні літаки змушені були екстрено сідати у Фінляндії.

Про це пишуть російські ЗМІ та місцеві жителі у соціальних мережах. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Що сталося в Усть-Лузі вночі 11 листопада?

Загрозу атаки безпілотників у Ленінградській області та Санкт-Петербурзі оголосили після півночі 11 листопада. Губернатор регіону Олександр Дрозденко почав звітувати про знищені цілі, і до моменту публікації вже озвучував цифру 141. Та попри заяви російської влади про успішну роботу ППО місцеві жителі та моніторингові канали масово показували кадри сильних вибухів та пожеж.

Епіцентром нальоту став морський торгівельний порт Усть-Луга, розташований приблизно за сто кілометрів від Санкт-Петербурга. За даними OSINT-аналітиків Supernova+ та ASTRA, вогонь спалахнув безпосередньо на території паливного термінала компанії "Новатек" у районі селища Вістіно.

Зокрема, під удар потрапив комплекс "НОВАТЕК – Усть-Луга" – підприємство з фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату. Крім того, у порту уражено резервуарний парк зберігання готової продукції та нафтопродуктів (Products Storage Tanks).

Пожежа виявилася настільки масштабною, що стовп диму та заграву спостерігали за десятки кілометрів від місця удару. У цей час у порту на завантаженні перебували танкери, для яких виникла пряма загроза ураження.

Пожежа в порту Усть-Луги: дивіться відео очевидців

Додамо, що порт Усть-Луга має стратегічне значення для Росії та її військово-промислового комплексу. Це другий за величиною порт країни та найбільший морський торгівельний хаб на Балтійському морі у Фінській затоці. Він має термінали для перевалки нафти, нафтопродуктів, вугілля, мінеральних добрив та зрідженого природного газу.

Небо над Ленінградською областю все у дронах: дивіться відео очевидців

До слова, 1 вересня вже була інформація про пожежу у портовій зоні Усть-Луги внаслідок нальоту дронів. А 14 серпня БпЛА здійснили ураження того самого комплексу "НОВАТЕК – Усть-Луга".

Як атака вплинула на авіасполучення?

Одночасно з ударами по портовій інфраструктурі атака спровокувала справжній авіаційний колапс. Аеропорт Пулково тимчасово припинив приймати та відправляти рейси через введення плану "Килим". Було затримано або скасовано виліт щонайменше шести цивільних бортів.

Два пасажирські літаки, що прямували до Петербурга зі Стамбула та Хургади, через чинні обмеження з безпеки здійснили тимчасову посадку у Гельсінкі, на території Фінляндії. Екіпаж ще одного літака з Хургади, перебуваючи в повітряному просторі Литви, ухвалив рішення сідати в Калінінграді.