Під час руху спалахнув потяг "Інтерсіті" Київ – Херсон

У Миколаївській області пізно ввечері 28 липня під час руху зайнявся потяг "Інтерсіті" Київ – Херсон. Спалахнув задній відсік тягового тепловоза.

Повідомлення про пожежу в потязі надійшло о 21:25 29 липня. На місце події одразу направили два пожежно-рятувальних відділення.

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Деталі пожежі

Рятувальники встановили, що горів задній відсік тягового тепловоза.

Загальна площа пожежі становила 6 квадратних метрів.

Вже через пів години вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати займання.

Наразі встановлюються всі деталі й причини пожежі.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Подальша доля потяга й пасажирів

Через займання в тепловозі довелося відчепити 9 вагонів, у яких загалом перебувала 71 людина. Серед них 60 пасажирів.

Після цього потяг відправили на станцію в Миколаїв. А о 22:57, після формування нового потяга, він зміг вирушити до кінцевої станції – у Херсон.