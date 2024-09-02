В мережі показали супутникові нафтобази в російському Пролетарську, яка палала 16 днів

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської област розпочалася 18 серпня після атаки БпЛА. Через п'ять днів після першого удару, 23 серпня, нафтобазу повторно атакували дрони.

Журналісти опублікували порівняння супутникових знімків до удару (16 серпня) та після закінчення гасіння пожежі (2 вересня). Площа загоряння сягала 10 тисяч квадратних метрів.

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Як зараз виглядає нафтобаза у Пролетарську

Пожежа у Пролетарську завершилася 2 вересня, внаслідок займання на нафтобазі вигоріла велика кількість резервуарів. За словами української розвідки, ця нафтобаза працювала на ворожий військово-промисловий комплекс і забезпечувала діяльність окупаційних військ.

За інформацією журналістів, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива. Місцева влада також стверджує, що під час гасіння пожежі нібито постраждали 49 рятувальників.

Журналісти показали знімки нафтобази після пожежі / Фото: "Радіо Свобода"

До слова, днями пожежа спалахнула на ще одній нафтобазі в Ростовській області. Йдеться про нафтобазу в Камєнському районі, яка запалала після гучного вибуху.