У ресторані Львова сталася пожежа: евакуйовано понад 70 людей

У львівському закладі харчування ввечері 13 квітня спалахнула пожежа. На місце оперативно прибули пожежники та ліквідували загоряння.

Працівники ДСНС евакуювали відвідувачів та персонал ресторану. Йдеться про заклад, що розташований по вулиці Гнатюка, що у Галицькому районі міста.

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Пожежа у Львові

Як розповіли у ДСНС, 13 квітня о 23:07 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Гнатюка – горів заклад громадського харчування. На місце одразу направили рятувальників за підвищеним номером виклику.

О 23:43 пожежу локалізовано та о 23:53 ліквідовано. Аби гарантувати безпеку було виведено на свіже повітря 74 людини з них 5 людей персоналу,

– розповіли надзвичайники.

Через пожежу було знищено вентиляційну витяжку та облицювання стелі. Однак, на щастя, ніхто не постраждав. До ліквідації займання було залучено 40 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки.

Загоряння у ресторані Львова / фото ДСНС

Пожежі після обстрілу