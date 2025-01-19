На Рівненщині вогонь вщент знищив дерев’яну церкву 1877 року
- На Рівненщині згоріла дерев'яна церква 1877 року, повністю знищена вогнем, жертв і постраждалих немає.
- Пожежу локалізували о 06:15, ліквідували о 15:23; причини загоряння встановлюються.
У неділю, 19 січня, на Рівненщині спалахнула пожежа. Загорілася дерев'яна церква, якій майже 150 років.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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Що відомо про пожежу, яка знищила старовинну церкву
Рятувальники розповіли, що на момент прибуття 148-річна будівля була повністю охоплена вогнем. Пожежу локалізували о 06:15, а ліквідували більше як через 9 годин – о 15:23.
Вогонь повністю знищив церкву та її майно. На щастя, жертв і постраждалих немає,
– пишуть у ДСНС.
Причини пожежі встановлюються.
На Рівненщині горіла старовинна церква / фото ДСНС
Церква була знищена вщент / фото ДСНС
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