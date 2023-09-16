У Рівному спалахнула масштабна пожежа: вогонь пожирає будинки – моторошні кадри

У Рівному 15 вересня спалахнула масштабна пожежа. Повідомляють, що спалахнули котеджі, розташовані за місцевим супермаркетом.

Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила. Місцеві ЗМІ повідомляли, що на місці інциденту працюють вогнеборці.

Зверніть увагу На Київщині близько семи годин гасили пожежу на нелегальному сміттєзвалищі

У мережі діляться моторошними кадрами пожежі.

Пожежа у Рівному: дивіться відео з мережі

Вогонь пожирає будинки. У небо здіймається стовп диму.

Котедж спалахнув: дивіться відео з мережі

Пожежі в Україні – останні новини

У двохповерховому житловому будинку в Одесі 9 вересня 2023 року спалахнула пожежа. За попередніми даними, причиною став зарядний пристрій. Внаслідок пожежі постраждали 5 представників однієї родини. Серед них чоловік та четверо його доньок. Батька та одну з дівчаток госпіталізували у важкому стані.

У Тернополі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Повідомили, що площа горіння становить близько 9 000 "квадратів". З вогнем довелося боротися упродовж декількох годин. На щастя, даних про постраждалих внаслідок пожежі не було.

Людей закликають бути уважними та обережними й дотримуватися правил пожежної безпеки. Це – рятує життя.