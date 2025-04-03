У Росії горів суднобудівний завод: пожежа охопила 1500 квадратних метрів
- Через вибух газового балона на Онезькому суднобудівному заводі Росії виникла пожежа, що охопила площу близько 1 500 квадратних метрів.
- Постраждали 3 людини, обійшлося без загиблих.
У четвер, 3 квітня, в російському місті Петрозаводськ спалахнула пожежа. Вогонь охопив ємності з пальним Онезького суднобудівного заводу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ. За попередньою інформацією, причиною надзвичайної ситуації став вибух газового балона.
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Що відомо про пожежу
Станом на 11:59 за місцевим часом російські рятувальники ліквідували пожежу, яка охопила вже 1 500 квадратних метрів 4-го цеху.
За словами глави республіки Карелія Артура Парфенчикова, постраждали 3 людини, серед них одна особа отримала опік верхніх дихальних шляхів. В епіцентрі вибуху було 2 зварювальники, їх стан оцінюють як важкий.
Через надзвичайну ситуацію очільник регіону буцімто негайно перервав свою робочу поїздку.
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Нагадаємо, увечері 2 квітня в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак упав неподалік села Буреть, зачепивши лінію електропередач. Без світла залишилося понад 200 будинків.