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24 Канал Новини світу Пожежа військового навчального центру в Росії: показуємо на карті, де розташоване Кстово
28 липня, 19:11
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Пожежа військового навчального центру в Росії: показуємо на карті, де розташоване Кстово

Анастасія Безейко
Основні тези
  • 28 липня в Кстово Нижньогородської області Росії сталася пожежа на території 210-го військового навчального центру.
  • На об'єкті проводять підготовку військовослужбовців за інженерними спеціальностями – саперів, понтонерів тощо.

У понеділок, 28 липня, у Кстово Нижньогородської області Росії спалахнула пожежа. Загоряння сталося на території 210-го військового навчального центру.

Йдеться про військову частину №64120. 24 Канал показує на карті, де розташоване місто.

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Де розташоване Кстово?

Про пожежу в районі Приволжського місцеві пабліки повідомили опісля 16:30. На відео видно великий стовп диму, що здіймається над містом.

Де розташоване Кстово: дивіться на карті

 

Згодом стало відомо, що палає 210-й військовий навчальний центр, де проходять підготовку та перепідготовку військовослужбовці за інженерними спеціальностями – сапери, понтонери, фахівці з маскування, мінно-вибухової справи та інших напрямків.


Де розташований 210-й військовий навчальний центр / Фото Exilenova+

Нагадаємо, нещодавно партизани знищили вежу зв'язку в Рязанській області, що обслуговує Приоркський завод кольорових металів. Підприємство виплавляє золоті зливки – важливий ресурс воєнної машини Володимира Путіна. Про інцидент повідомив рух опору "Свобода Росії" 25 липня.