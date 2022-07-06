У Росії спалахнула масштабна пожежа на хімічному підприємстві: епічне відео

Останніми днями у Росії як не "бавовна" трапляється, то щось неодмінно спалахує. От, наприклад, загорівся "Невинномиський азот". І палає він дуже красиво.

У мережі з'явилось відео, на якому можна побачити масштабну пожежу, яка спалахнула на цьому хімічному підприємстві. Як розповідають у телеграм-каналах, займання сталось у Невинномиську Ставропольського краю, передає 24 канал.

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Банальна недбалість стала причиною займання

Відомо, що на підприємстві "Невинномиський азот" пожежа спалахнула не просто так. Як розповів міський глава Михайло Міненков, її спричинило коротке замикання. Останнє сталось на підстанції.

На відео, викладеному у мережі, можна побачити, як вогнеборці намагаються приборкати полум'я. Ясна річ, виходить у них це не надто успішно. Але не виключено, що це пов'язано ще й з тим, що на два рукави – з десяток рятувальників. Правда, борються з вогнем лише п'ятеро, а інші просто спостерігають збоку.

У Росії горить "Невинномиський азот": дивіться відео

Напередодні ми розповідали про інший приклад незграбності росіян. Так, у Таганрозі безпілотник окупантів упав на приватний будинок. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.

"Форпост" звив, а потім спалив своє гніздо

Інакше ж просто неможливо пояснити те, що відбувається. Якщо ж серйозніше, то ворожий безпілотник "Форпост" – чи то від кривизни рук, чи то від небажання бути використаним у військових цілях – упав на житловий будинок.

Можливо, росіяни б і потішились такому дару з небес, але він приніс із собою руйнування. На жаль, значно скромніші за ті, які переживає щодня Україна, яку ворог безжально обстрілює з усього, чого тільки можна.

Безпілотник "приземлився" на покрівлю будинку, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Вогнеборцям вдалось врятувати від "задимлення" жінку. І хоч вона по факту залишилась без даху над головою, маємо сумнів, що це бодай якось вплине на її ставлення до війни проти України або ж імперських амбіцій Путіна.

Якщо ми вже і Путіна згадали, то не зайве буде розповісти про пожежу у житловому комплексі Москви. Вона спалахнула кілька днів тому. Так, у столиці країни-агресорки палала одна з веж Capital Towers біля Moscow City.

Зауважимо, що місцева влада остаточно переконана, що мешканці Москви – суцільні ідіоти. Мовляв, інформацію про пожежу потрібно ще й перевірити. Ба більше, зовнішні ознаки – наявність густого чорного диму – не свідчать про пожежу. І, дійсно, нічого там не було. Росіяни, не накручуйте себе, будь ласка.

Варте уваги – напередодні у російському Курську чули вибухи: дивіться відео