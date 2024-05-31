Майже 30 вагонів: у Росії зійшов з рейок вантажний потяг, на місці виникла велика пожежа
В Амурській області Росії зійшов з рейок вантажний потяг. Він перевозив вугілля Транссибірською залізницею.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Так, перевернулося близько 29 вагонів із вугіллям.
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У Росії поїзд зійшов з рейок
Російські телеграм-канали пишуть, що в Амурській області Росії зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив вугілля. Через сходження вагонів було пошкоджено дві опори та допущено обрив проводів контактної мережі.
Водночас у лісі поряд з залізницею почалася пожежа площею 200 квадратних метрів. Офіційною версією аварії називають перевищення швидкості руху поїзда машиністом, який не впорався із керуванням на повороті.
Через сходження поїзда у лісі поруч виникла пожежа: дивіться відео
Відомо, що аварія призвела до затримки пасажирських поїздів на Забайкальській залізниці Росії. За даними російських ЗМІ, постраждалих внаслідок цієї ситуації немає.
Наразі у країні-агресорці розслідують цей випадок як порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, що спричинило заподіяння великої шкоди.
Нещодавно у Росії фіксували збільшення лісових пожеж
- У виданні "Сибір. Реалії" наприкінці квітня повідомили, що за даними держпідприємства "Авіалісоохорона", у регіоні 41 пожежа охопила ліси загальною площею 40 374 гектарів. Найскладніша ситуація була в Єврейській автономній області (ЄАО) та Хабаровському краї.
- У ЄАО ще 25 квітня виявили велику лісову пожежу у важкодоступній місцевості. На той момент вогонь пройшов майже 18,5 тисячі гектарів. Щоб зупинити вогонь місцева влада залучила федеральний резерв сил із "Авіалісоохорони", пожежу до 29 квітня змогли локалізувати.
- Також тоді у Хабаровському краї вогонь у 14 муніципалітетах поширився майже на 22 тисячі гектарів. Також в полоні вогню опинилася столиця Бурятії. Так, околиці Улан-Уде і його передмістя були охоплені вогнем, про що повідомляли російські ЗМІ та телеграм-канали.
- Через сильний вітер пожежа дійшла до столиці Бурятії – Улан-Уде, а потім перекинулася на споруди в передмісті. Влада міста тоді оголосила евакуацію населення в одному з районів. Жодної інформації про постраждалих оприлюднено не було.