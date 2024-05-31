Майже 30 вагонів: у Росії зійшов з рейок вантажний потяг, на місці виникла велика пожежа

В Амурській області Росії зійшов з рейок вантажний потяг. Він перевозив вугілля Транссибірською залізницею.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Так, перевернулося близько 29 вагонів із вугіллям.

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У Росії поїзд зійшов з рейок

Російські телеграм-канали пишуть, що в Амурській області Росії зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив вугілля. Через сходження вагонів було пошкоджено дві опори та допущено обрив проводів контактної мережі.

Водночас у лісі поряд з залізницею почалася пожежа площею 200 квадратних метрів. Офіційною версією аварії називають перевищення швидкості руху поїзда машиністом, який не впорався із керуванням на повороті.

Через сходження поїзда у лісі поруч виникла пожежа: дивіться відео

Відомо, що аварія призвела до затримки пасажирських поїздів на Забайкальській залізниці Росії. За даними російських ЗМІ, постраждалих внаслідок цієї ситуації немає.

Наразі у країні-агресорці розслідують цей випадок як порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, що спричинило заподіяння великої шкоди.

Нещодавно у Росії фіксували збільшення лісових пожеж