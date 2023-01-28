Під Москвою спалахнув ринок: причиною може бути підпал

У Росії в Красногорську горить склад на ринку "Сіндіка". Місцеві поліцейські не виключають підпал.

У Росії загорівся склад на території ринку "Сіндіка" на 65 кілометрі Московської кільцевої автомобільної дороги. Вогонь охопив площу понад 2 100 квадратних метрів. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Пожежу не можуть загасити кілька годин

На місці працюють пожежні бригади. Вогонь охопив приміщення, де зберігаються лакофарбові вироби та паливно-мастильні матеріали. Через це пожежникам важко погасити вогонь.

За повідомленнями очевидців, пожежа триває вже кілька годин. До гасіння пожежі на складі ринку "Сіндіка" на МКАД залучено 87 осіб та 27 одиниць техніки.

Інформація про постраждалих не надходила, причини утворення загоряння також наразі невідомі,

– мовиться у повідомленні.

При цьому екстрені служби не відкидають версію підпалу.

У Підмосков'ї горить ринок:

До слова, цей ринок вже горів у 2017 році. Тоді площа вогнищ займання становила 55 тисяч квадратних метрів.

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