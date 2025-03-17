У російському Владикавказі спалахнула військова поліклініка

У російському Владикавказі горіла військова поліклініка. У мережі показали кадри пожежі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

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Кадри пожежі у Владикавказі

Місцеві жителі скаржаться, що місто горить уже другий день.

Вранці 17 березня загоряння сталося по вулиці Пожарській.

Пожежа у російському Владикавказі: дивіться відео

Владикавказ. Осетія. РФ. Раптом спалахнула військова лікарня. Буває. Хорошо,

– прокоментував цю ситуацію Петро Андрющенко.

На опублікованих відео видно, що щось серйозно загорілося під стіною будівлі, ймовірно, будівельні матеріали. Поряд розгублено стояли робітники та працював екскаватор.

Загоряння біля лікарні у Владикавказі: дивіться відео

Звідти валив чорний та густий дим. Його було видно здалеку.

Загоряння біля лікарні у Владикавказі: дивіться відео

Окрім того, за повідомленням місцевих телеграм-каналів, у селищі Южному під Владикавказом було видно дим біля військової частини.