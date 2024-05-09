У Росії в морському порту спалахнула масштабна пожежа: в мережі опублікували "гарячі" кадри

В морському порту Петропавловська-Камчатського сталася сильна пожежа. Вогонь охопив територію в тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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На далекому сході Росії загорівся порт

У місті Петропавловськ-Камчатський на Далекому Сході Росії ввечері 8 травня сталася масштабна пожежа біля морського вокзалу навпроти міськадміністрації. Вогонь охопив 5000 квадратних метрів.

Масштаб надзвичайної події визнали у російському МНС. Відомо, що відомство задіяло до ліквідації займання 55 спеціалістів та 15 одиниць техніки. Зазначається, що жертв і постраждалих немає.

Відповідно до однієї з версій місцевих телеграм-каналів, загорітися міг ангар-склад на території порту. Вогонь і дим було помітно у всій центральній частині міста.

В мережі очевидці поділилися кадрами пожежі.

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