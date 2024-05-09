У Росії в морському порту спалахнула масштабна пожежа: в мережі опублікували "гарячі" кадри
В морському порту Петропавловська-Камчатського сталася сильна пожежа. Вогонь охопив територію в тисячі квадратних метрів.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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На далекому сході Росії загорівся порт
У місті Петропавловськ-Камчатський на Далекому Сході Росії ввечері 8 травня сталася масштабна пожежа біля морського вокзалу навпроти міськадміністрації. Вогонь охопив 5000 квадратних метрів.
Масштаб надзвичайної події визнали у російському МНС. Відомо, що відомство задіяло до ліквідації займання 55 спеціалістів та 15 одиниць техніки. Зазначається, що жертв і постраждалих немає.
Відповідно до однієї з версій місцевих телеграм-каналів, загорітися міг ангар-склад на території порту. Вогонь і дим було помітно у всій центральній частині міста.
В мережі очевидці поділилися кадрами пожежі.
Пожежа в Камчатці: дивіться відео
У Лимані сталася лісова пожежа через дії окупантів
- Поблизу Лимана в Донецькій області 7 травня спалахнула велика лісова пожежа. Ймовірною причиною займання могли стати дії окупантів поблизу лінії фронту.
- Правоохоронці зазначили, що саме російські загарбники могли підпалити лісовий масив у Лиманській територіальній громаді.
- Зазначалося, що прокурори вивчають всі обставини нового злочину окупантів.