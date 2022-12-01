У Росії що не день, то пожежа: під Москвою горить підприємство з виробництва пластику

У Росії все частіше почала траплятися як не бавовна, то пожежа. Так, у підмосковному Кузнєцовому загорівся цех із виробництва пластику.

Стовп диму було видно здалека. Ба більше, здавалося, що почорніло саме небо. Інформація ж про пожежу з'явилася у росЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Пожежа на 450 квадратних метрів

Така хороша видимість пожежі й не дивна, адже її площа становить понад 450 квадратних метрів. Ба більше, висота будівлі, яка загорілася, становить п'ять метрів, а її розмір — 60 на 15 метрів. У мережі повідомляють, що загорілись складські приміщення підприємства.

Повідомлення про пожежу надійшло о 11:17. Наразі на місці працюють екстрені служби та пожежники. Попередньо постраждалих немає.

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Склад пластику у Волгограді

30 листопада палало "синім полум'ям" й в іншому російському місті. Тоді пожежа була втричі масштабнішою та охоплювала 1,5 тисячі метрів квадратних, тож для її ліквідації залучили навіть пожежний потяг.

Такі масштаби призвели до істерики місцевих жителів, адже вони бояться забруднення повітря. Людей, звичайно, традиційно намагалися переконати, що ситуація – "під контролем". Ба більше, місцеві ЗМІ також заявили, що "постраждалих немає".

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30 листопада відбулась ще одна масштабна пожежа у Пермі. Там вогонь охопив ТЕЦ-9, через що є постраждалі та щонайменше одна жертва.

Також у цей день пожежа охопила торговий центр "Взльотка Plaza" у Красноярську. Через це довелося перекрити навіть 2 вулиці для проїзду.

Палали й резервуари з нафтопродуктами у Брянській області, для тушіння яких направили понад 80 рятувальників, 30 одиниць техніки, а також пожежний потяг. Площа займання була чи не наймасштабнішою за цей день – 1800 квадратних метрів. Що цікаво, місцева влада наразі не може сказати, що ж стало причиною цього, а пропагандисти традиційно звинуватили Україну.

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