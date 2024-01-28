І це не жарти: у центрі Москви горить Театр сатири

У центрі Москви на Тріумфальній площі горить будівля Театру сатири. Поки вогонь поширюється дахом, у пресслужбі називають це "задимленням".

Площа загоряння розростається. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на оперативні служби.

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У найкращих російських традиціях: у театрі заперечують пожежу

Спершу в мережі з'явилося фото, як з даху Театру сатири здіймається дим. Тоді площа пожежі становила всього 200 квадратних метрів.



Пожежа в Театрі сатири / Фото росЗМІ

Повідомлення про пожежу надійшло до російського МНС о 10:58. Тоді до театру направили 14 одиниць техніки та 62 працівників особового складу.

50 людей евакуювали з будівлі. Згодом площа пожежі зросла до 250 квадратів, із будівлі продовжував валити сірий дим. Надзвичайникам довелося перекрити з'їзд із Садового Кільця на 1-шу Брестську вулицю.

Іронічно, що у пресслужбі Театру сатири назвали подію не пожежею, а "задимленням":

Була не пожежа, а задимлення. Було викликано пожежні розрахунки. Люди, згідно з технікою пожежної безпеки, були евакуйовані. Ситуація під контролем. Без постраждалих,

– заявили працівники пресслужби.

Тим часом площа так званого задимлення розширилася аж до 350 квадратних метрів. За даними ЗМІ, горять дерев'яні конструкції купола покрівлі й вогонь продовжує поширюватися.

Також рятувальники збільшили кількість техніки до 21. На місці вже працюють 76 осіб.

Пожежа почалася під час реконструкції

Повідомляється, що пожежа почалася під час робіт із заміни покриття. На момент загоряння на даху було до 10 працівників, які проводили реконструкцію купола.

В екстрених службах заявили, що попередня причина пожежі – ремонтні роботи в будівлі.