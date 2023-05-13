У Росії вкотре горить завод: цього разу в епіцентрі апокаліпсису – Бурятія

У Росії триває сезон пожеж. Щодня спалахує щось нове. Зокрема, 13 травня горів завод в Улан-Уде. Вогонь охопив понад 500 метрів.

Марафон "бавовни" та пожеж у країні-терористці триває. Цього разу до флешмобу долучилася Бурятія. Про це вже голосять росЗМІ, інформує 24 Канал.

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До слова, раніше до ліквідації пожеж залучали російських військових. Однак більшість з них тепер на концерті у Кобзона, боротьба з вогнем триває не дуже.

Згодом пожежу якось таки вдалося локалізувати. Однак вогонь встиг наробити добрячих збитків. Що ж, громадянам країни-терористки варто до цього готуватися. Тепер у них щодня – День пожеж.

Росіяни вже панікують у соціальних мережах. Збільшення кількості вибухів та пожеж їх неабияк лякає.

Масштабна пожежа у Норильську

У Норильську фестиваль пожеж тривав 11 травня. Вогонь охопив понад 4 тисячі квадратних метрів складських приміщень у місті. Упродовж багатьох годин з вогнем боролися російські пожежники. Успіхів особливих вони не мали, тому вогонь завдав чимало збитків.

Даних про постраждалих не було. До слова Норильськ розташований на відстані понад 3 800 кілометрів від України. Саме тому вигадати байку про "українську атаку" пропагандистам було нереально.