У Ростові спалахнула пожежа: ймовірно, горить база ресурсів постачання МВС

Вдень 21 червня в російському Ростові спалахнула масштабна пожежа. За словами самих росіян, палає Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання МВС Росії.

Кадри пожежі та чорного диму, який здіймається в небо, публікує низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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В Ростові спалахнула пожежа

Причини пожежі, яка сталася в Ростові, росіяни вирішили не уточнювати. Ймовірно, в районі пожежі також розміщені склади однієї з військових частин.

Пожежа сталася у Ростові-на-Дону за адресою, де, згідно з відкритими джерелами, знаходиться Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання МВС,

– пишуть російські ЗМІ з посиланням на надзвичайників.

Влада також вже традиційно запевнила, що загрози подальшого розповсюдження вогню нібито немає.

Водночас самі росіяни в соцмережах скаржаться, що вітер сприяє поширенню вогню. Також з'являлася інформація, що вогнем було охоплено близько 700 квадратних метрів.

Над Ростовом піднімається чорний дим: дивіться відео

Варто зазначити, що останні дні загалом видаються "тривожними" для росіян. В ніч на 20 та 21 червня Сили оборони вразили склад, нафтобазу, нафтопереробні заводи та місце зберігання "Шахедів" в Росії. Тоді під ударом опинились зокрема Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.