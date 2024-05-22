Згоріли живцем: на Київщині у пожежі загинула сім'я з малою дитиною

Страшна трагедія трапилася надвечір на Київщині. Там ціла родина загинула у будинку, охопленому полум'ям.

У вечірню годину 21 травня у приватному будинку в селі Дитятки сталося займання. Полум'я охопило житло, площею орієнтовно 98 квадратних метрів.

Дивіться також Росіяни цинічно вдарили по центру Чугуєва: є постраждала

Вогняна пастка

Правоохоронці і рятувальники прибули на місце інциденту після виклику про пожежу. Зі слів очевидців, у палаючому будинку перебували троє людей – подружжя та їхня малолітня дитина.

На жаль, усі намагання рятувальників та поліцейських потрапити до будинку виявилися марними через значне розповсюдження вогню та високу температуру горіння.

Вже після локалізації пожежі, з'ясувалося, що 52-річний чоловік, його 46-річна дружина та їхній 9-річний син загинули.

Попередньо, причиною загорання будинку могло стати необережне поводження з вогнем. Остаточні висновки, згодом, до поліції нададуть рятувальники.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинила загибель людей, слідчі розпочали досудове розслідування.

Страшна загибель родини у пожежі / Фото Поліція на Київщині

Загинули багатодітна мама з сином

Схожий інцидент трапився у ніч на 27 березня в селі Гоголів Київській області. Там під час пожежі у приватному будинку загинула жінка та дитина.

На місці події рятувальники знайшли хлопчика, який самостійно вибрався з палаючого дому. Тоді всередині помешкання ще залишалися матір та двоє її інших дітей. Їх рятувальники знайшли непритомними та винесли на свіже повітря. Жінка загинула, також пожежа забрала життя її молодшого 7-річного сина. Інша дитина – дівчинка 2011 року народження була госпіталізована.

Також подібна ситуація траплялася і в Дніпрі. Там теж загорівся житловий будинок.

Із задимленої оселі рятувальники винесли 4 людей. Йдеться про 40-річну жінку та трьох дітей. На жаль, медикам не вдалося врятувати їм життя.

Відомо, що загиблому хлопчикові було 5 років, дівчаткам – 6 та 2 роки.