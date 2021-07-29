Пожежа на складах в Ужгороді: рятувальники гасять кілька години – фото, відео

В Ужгороді на складських приміщеннях спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив 600 метрів квадратних. Рятувальники кілька годин гасять пожежу.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 29 липня орієнтовно 11:40. Попередньо відомо, що загорілась покрівля.

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В Ужгороді спалахнула масштабна пожежа

Пожежники розповіли, що загоряння трапилось вулиці Гагаріна, що в Ужгороді.

За попередніми даними, відбулося загоряння покрівлі складських приміщень,

– повідомили у ДСНС.

Також вони додали, що площа пожежі складала орієнтовно 600 метрів квадратних. Місцеве видання "Мукачево.нет" повідомило, що пожежа спалахнула Ужгородському механічному заводі. Причини пожежі на наразі невідомі.

Попередньо видання написало, що "на заводі ремонтували дах і під час заливки його смолою він спалахнув через високу температуру".

До ліквідації залучили:

9 одиниць техніки;

30 людей особового складу.

Рятувальники гасять пожежу кілька годин: дивіться відео ДСНС

Рятувальники вже кілька годин гасять пожежу у складських приміщеннях / Фото ДСНС

Станом на 16 годину, рятувальники локалізували пожежу та продовжують ліквідацію. До гасіння залучили 12 одиниць основної та спеціальної техніки від оперативно-рятувальної служби Закарпаття.

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