Черговий день, і знову палає: у Ростові горить склад целюлози

В Росії знову пожежа, і знову в Ростов на Дону, цього разу спалахнув склад із целюлозою у районі закритих ринків .

Пожежа сталася практично на кордоні Ростова та Аксая, неподалік ліквідованих бабаївських ринків. 24 Канал інформує, що відомо про інцидент.

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Пожежі присвоїли другий ступінь складності

РосЗМІ з посиланням на пресслужбу МНС Росії у Ростовській області зазначають, що повідомлення про пожежу надійшло о 10:25.

Зайнявся металевий ангар на Новочеркаському шосе, 2. У ньому зберігаються товари з целюлози. Пожежі вже присвоєно підвищений, другий, ступінь складності,

– повідомляють ЗМІ.

Зазначають також, що на місці працюють 11 машин та 39 вогнеборців.

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Вогонь уже перекинувся на другий ангар

Площа пожежі становить 1000 квадратних метрів. Згодом стало відомо, що вогонь із першого ангару перекинувся на другий.

Стовп диму накрив частину Ростова та Аксая.

Більше відео з місця подій:

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