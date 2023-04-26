Вогонь благодатний: у російській Сосьві згоріли не лише будинки, а й залізничні вагони

У Росії згоріла половина селища Сосьва, що у Свердловській області. Крім сотні будинків, зайнялись і вагони.

Так, на свердловській станції згоріли вагони з лісоматеріалами, частково постраждала інфраструктура залізниці. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

До теми У Росії повністю згорів великий населений пункт: залишились лише могили окупантів

Сотня будинків згоріла

Внаслідок пожежі у Сосьві 110 житлових будинків згоріло. Крім цього, вогонь знищив ще й 40 інших будівель. Це місцевий бар, магазин і 25 будівель на території місцевої виправної колонії.

Дві людини зникли безвісти. Крім того, відомо про одного загиблого – ним виявився 61-річний місцевий житель. Загалом з селища евакуювали понад 600 мешканців та 250 засуджених. Зброю з колонії теж забрали.

Згоріли вагони: відео

Чому виникла пожежа

Повідомляють, що пожежа почалась на місцевій пилорамі і через сильний вітер швидко перекинулася на сусідні будівлі. Хоча була інформація, що займання виникло через паління трави.

Пожежу у Сосьві локалізували на 9 тисячах "квадратів", вціліли близько 1200 будинків. До речі, в Росії без пожеж ні дня. Ще одне займання у Свердловській області виникло у селищі Таєжний, врятували 79 будинків.

Пожежа у Сосьві / Фото російських ЗМІ: