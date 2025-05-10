Густий дим та полум'я: у Києві сталася пожежа на Совських ставках

Сьогодні, 10 травня, у Києві трапилася пожежа на Совських ставках. Наразі рятувальники ліквідовують загоряння в екосистемі Солом'янського району столиці.

Там зафіксовано займання очерету на відкритій території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Що відомо про пожежу на Совських ставках

За даними КМДА, вогонь охопив площу 800 квадратних метрів. Наразі інформації щодо постраждалих не надходило. Повідомлялося, що дим можна побачити у різних куточках міста.

Пожежа на Совських ставках у Києві: відео очевидців

До слова, 6 травня у Солом'янському районі Києва сталося ще одне загоряння. Тоді полум'я спалахнуло на Радіоринку. Густий чорний стовп диму було видно з кількох районів Києва.

У ДСНС повідомили, що горить двоповерхова будівля. Рятувальники оперативно прибули на місце. Зауважимо, що пожежа охопила другий поверх і покрівлю, а площа займання становила приблизно 300 квадратних метрів.

Ще одна масштабна пожежа сталася у неділю, 4 травня, в Гідропарку. Жителі району бачили дим. Її вдалося загасити приблизно за годину. У ДСНС пояснювали, що загорілися два одноповерхові бокси, які розташовані поруч. Далі полум'я перекинулося на два гаражі. На щастя, постраждалих внаслідок загоряння немає.