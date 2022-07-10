У США прогримів вибух на газовому заводі

У США трапився вибух на заводі газовому заводі OneOk. Підприємство розташоване в місті Медфорд.

Інцидент доволі серйозний. Про це свідчить те, що поліція евакуювала всіх жителів у радіусі понад 3 кілометри від заводу.

До теми У росії вибухнула АЗС: епічні фото та відео

Людям треба евакуюватись

Місцева влада закликає й надалі евакуюватися після великої пожежі на газовому заводі.

При цьому невідомо, коли люди зможуть повернутися до своїх помешкань.

Попередньо відомо, що потерпілих нема.

Також поліція закликала уникати поїздок біля або через місто Медфорд, зокрема, трасою 81.

В Україні пожежі через війну

На полях Херсонщини, де люди повинні були збирати збіжжя, вогонь охопив величезні території. Нацполіція повідомила, що окупанти не дозволяють їх гасити. Пожежі на окупованих територіях є давно. Якщо з боку Миколаївської області є можливість допомоги від Державної служби надзвичайних ситуацій у гасінні вогню, то вони це роблять.

Місцеві мешканці також повідомляли про вибухи в області та пожежу в Чорнобаївці. Зафіксували влучання у Чорнобаївський аеропорт. Він розташований не в самій Чорнобаївці, а неподалік, на північний захід від Херсона.

На жаль, не лише війна приносить нам пожежі, але й спека. Саме високі температури стали причиною пожежі на підприємстві у Миколаєві, а не ворожий обстріл. Орієнтовна площа займання становила 150 квадратних метрів. Даних про те, чи були постраждалі внаслідок пожежі, немає.

Тим часом у Москві горів хмарочос: дивіться відео