У Києві сталася пожежа на СТО: поліція підозрює підпал, постраждав чоловік
Джерело:Поліція Києва
У Києві вранці 16 листопада загорілася двоповерхова будівля місцевої станції технічного обслуговування. Правоохоронці після дослідження місця інциденту встановили, що причиною пожежі міг стати підпал.
Також через загоряння постраждала одна особа – її вже доправили до лікарні. Слідство щодо можливого підпалу триває.
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Можливо був підпал
О 05:27 рятувальники міста Києва отримали повідомлення про пожежу на вулиці Харченка. Загоряння сталося на станції технічного обслуговування. Вогонь охопив двоповерхову будівлю СТО та охопив площу у 100 квадратних метрів.
Ліквідувати пожежу вдалося трохи більше як за годину. Внаслідок загоряння постраждав один чоловік.
Під час гасіння пожежі було виявлено потерпілого з гострим отруєнням чадним газом і передано до служби 103. Також з приміщення було евакуйовано два автомобілі,
– повідомили у ДСНС.
На місце також прибули правоохоронці, щоб встановити причину та обставини виникнення пожежі. Попередньо слідчо-оперативна група встановила, що пожежа виникла шляхом підпалу. Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за класифікацією "умисне знищення або пошкодження майна".
Пожежа на столичному СТО / ДСНС / Поліція Києва
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