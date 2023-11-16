У Києві сталася пожежа на СТО: поліція підозрює підпал, постраждав чоловік

У Києві вранці 16 листопада загорілася двоповерхова будівля місцевої станції технічного обслуговування. Правоохоронці після дослідження місця інциденту встановили, що причиною пожежі міг стати підпал.

Також через загоряння постраждала одна особа – її вже доправили до лікарні. Слідство щодо можливого підпалу триває.

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Можливо був підпал

О 05:27 рятувальники міста Києва отримали повідомлення про пожежу на вулиці Харченка. Загоряння сталося на станції технічного обслуговування. Вогонь охопив двоповерхову будівлю СТО та охопив площу у 100 квадратних метрів.

Ліквідувати пожежу вдалося трохи більше як за годину. Внаслідок загоряння постраждав один чоловік.

Під час гасіння пожежі було виявлено потерпілого з гострим отруєнням чадним газом і передано до служби 103. Також з приміщення було евакуйовано два автомобілі,

– повідомили у ДСНС.

На місце також прибули правоохоронці, щоб встановити причину та обставини виникнення пожежі. Попередньо слідчо-оперативна група встановила, що пожежа виникла шляхом підпалу. Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за класифікацією "умисне знищення або пошкодження майна".

Пожежа на столичному СТО / ДСНС / Поліція Києва

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