Видно густі стовпи диму: у Києві на стоянці загорілися десятки авто

На лівому березі Києва 27 травня сталася масштабна пожежа. Повідомляється, що вона спалахнула в Дарницькому районі столиці.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, там на стоянці горять автомобілі. На ліквідацію займання викликали рятувальників.

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Пожежа на стоянці в Дарницькому районі

В ДСНС розповіли, що о 14:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Канальній.

Попередньо, сталося загоряння автівок з загрозою розповсюдження на поруч припарковані автомобілі. Там повідомили, що на місці працює 25 вогнеборців та 5 одиниць техніки.

Рятувальники зазначили, що пожежу було локалізовано о 14:57. А вже о 15:11 її ліквідували. Вони повідомили, що попередньо, вогнем було охоплено близько 30 легкових автомобілів, 10 мотоциклів та 1 автобус.

На фото з місця подій видно, що декілька машин вигоріли практично вщент.



В Києві горять десятки автомобілів / Фото ДСНС



Вогнеборці ліквідовують сильну пожежу на парковці / Фото ДСНС



Внаслідок пожежі сильно обгоріли десятки автівок / Фото ДСНС

Також на кадрах, які публікують користувачі мережі, видно полум'я та клуби диму. Їх можна побачити навіть далеко від осередку займання.

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