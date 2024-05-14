Чому трапилась пожежа на судні "МВ Ломоносов": 2 можливі версії

На російському судні "М.В. Ломоносов" в Архангельську 13 травня спалахнула пожежа. Спалах на теплоході міг бути через 2 різні причини.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що судно точно не було військовою ціллю, винні саме росіяни. Путіну ж начхати на таку подію, адже його бентежить лише війна з Україною.

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Чому трапилась пожежа

Тизенгаузен припустив, що спалах пожежі на теплоході міг бути, перше, через бажання росіян отримати на нього страхування, друге, через "криві руки".

Зрозуміло, що це не військова ціль. Ніяких дронів не було,

– зазначив політтехнолог.

За словами Тизенгаузена, оскільки Росія використовує свої фінанси по максимуму на війну, то обмежила фінансування інших галузей країни.

Менше красти не стали, але на мирні моменти стали виділяти менше коштів,

– зауважив політтехнолог.

Також він додав, що в Росії зараз є брак кваліфікованих робітників. Саме тому країна-агресорка бере на роботу непрофесіоналів.

Однак для Путіна – це невелика проблема. Йому головне, щоб снаряди та танки виготовляли вчасно,

– прокоментував політтехнолог.

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