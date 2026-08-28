Пожежа супроводжується вибухами: Росія вдарила по складах на Київщині

Ввечері 28 серпня ворог атакував Київщину. У Бучанському районі внаслідок удару загорілися складські приміщення.

Про це повідомляє голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки атаки?

Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі спалахнула пожежа на території складських приміщень. Займання супроводжується вибухами.

На місці події працюють екстрені служби. Рятувальники намагаються локалізувати та ліквідувати пожежу. Водночас через небезпеку тимчасово перекрили рух усіх транспортних засобів на трасі М-06 "Київ – Чоп" на ділянці з 15-го по 32-й кілометр.

Як здійснюється обʼїзд / Фото Нацполіція

Інформація про можливих постраждалих, масштаби руйнувань та інші наслідки ворожої атаки наразі уточнюється.

Жителів Бучанського району закликають не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок працівників екстрених служб.

Крім того, мешканців області просять не залишати укриттів, оскільки повітряна небезпека досі зберігається. Влада наголосила, що перебувати в безпечному місці необхідно до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

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Нагадаємо, 28 серпня другий день поспіль масовано атакують Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок ранкової атаки у Бучанському районі загинула людина. Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення, його госпіталізували до місцевої лікарні.

Також у Фастівському районі постраждала жінка – вона отримала порізи руки, медики надають їй необхідну допомогу. Крім того, у Бориспільському районі поранення отримав ще один чоловік. Він зазнав осколкового поранення та був доправлений до лікарні.

Російські дрони пошкодили цивільну інфраструктуру області. Зокрема, зафіксовано пошкодження 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирних будинків та 16 транспортних засобів.

Наслідки атаки зафіксували у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

На місцях працюють екстрені та комунальні служби. Фахівці продовжують фіксувати наслідки російської атаки та допомагати постраждалим.