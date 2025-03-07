Пожежа на Тернопільщині після російської атаки: рятувальники показали фото

В ніч на 7 березня російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Під ударом була зокрема Тернопільщина, де на одному з об'єктів критичної інфраструктури виникла пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які наслідки атаки на Тернопільщину

На Тернопільщині тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Зараз на місці працюють 66 рятувальників та 16 одиниць техніки

За словами ДСНС, рятувальники вже ліквідували пожежу на одному з об'єктів критичної інфраструктури, яка спалахнула внаслідок російського ракетного удару. На щастя, постраждалих немає.

Окупанти завдали ракетного удару по Україні / Фото: ДСНС Тернопільщини

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