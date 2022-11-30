Апокаліптична хмара диму у небі: у Пермі спалахнула пожежа на ТЕЦ, є загиблий

У Росії таки щось вкрай дивне відбувається 30 листопада. Кілька пожеж спалахнуло цієї ночі, а зранку стало відомо також про порушення техніки безпеки у Пермі.

За даними росЗМІ, у Пермі горить ТЕЦ-9. Про це свідчать також фото та відео, які активно викладають у місцеві телеграм-канали, розповідає 24 канал.

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Над містом моторошна хмара диму

Достеменно невідомо, що стало причиною пожежі на ТЕЦ-9 у Пермі. За однією з версій, вогонь спалахнув на даху. Полум'я поширилося на площу 1500 квадратних метрів. Існує також загроза, що спалахнуть сусідні споруди, якщо на них перекинеться вогонь. За наявними даними, з підприємства уже евакуювали 500 людей.

Невдовзі у пресслужбі МНС повідомили, що спалахнула покрівля котельно-турбінного цеху. За даними росЗМІ, сталося це під час проведення зварювальних робіт. На місці події працює 79 рятувальників, а також 23 одиниці техніки. За даними відомства пожежу локалізувати ще не вдалося.

Момент спалаху пожежі на ТЕЦ-9 зафіксували камери: дивіться відео

Також стало відомо про трьох постраждалих внаслідок пожежі. Двох із них госпіталізували до опікового відділення. Невдовзі надійшла інформація, що один потерпілий загинув. Що стосується евакуації з ТЕЦ-9, то вона продовжується.

Очевидці зняли, як у небо здіймається густий дим: дивіться відео

Відразу ж обмовимося, що у цьому випадку – як і в інших – шукати український слід безглуздо. ТЕЦ розташована за майже 2 тисячі кілометрів від кордону з нашою державою. І на цей, містечковий, об'єкт ніхто б не витрачав боєприпаси такої дальності, якби вони у нас були.

Та й самі користувачі мережі не повідомляють про вибухи. Натомість вони намагаються один перед одного викласти видовищне відео, на якому можна було б побачити те саме знамените "задимлення". Ви ж пам'ятаєте, що за кремлівськими методичками саме так називають пожежі у Росії?

А ось росіяни спостерігають, як горить ТЕЦ і дуже тішаться: дивіться відео

Мешканці Пермі також розповідають, що ту саму страшну хмару диму видно з усіх куточків міста. Воно й не дивно, адже здійнялася вона чималенька.

У Волгограді теж вирішили погрітися

Також з'явилася інформація про те, що у Волгограді загорівся цех з виготовлення пластикової тари. Відомо, що полум'я поширилося на площу 1500 квадратних метрів.

Пожежу на цеху у Волгограді зняли на камеру: дивіться відео

Достеменно невідомо, що стало причиною цього. На місці уже працюють екстрені служби. Щодо постраждалих або загиблих, то попередня інформація свідчить, що їх нема. Очевидці вже виклали у мережу відео з пожежею. Наразі містяни не скаржаться на те, що дихати нічим.

Потужна пожежа не на жарт перелякала очевидців: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про пожежі у Красноярську та Брянській області. У першому спалахнув торгівельний центр, а в другій – резервуари з нафтопродуктами. Цікаво, що пропагандисти почали поширювати побрехеньки щодо пожежі у Брянській області. Вони переконують, що вогонь спалахнув через "влучання боєприпасу".

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