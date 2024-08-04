На Троєщині – масштабна пожежа: у ДСНС Києва відповіли, що загорілось
Місцеві поширюють кадри з Троєщини в Києві, на яких видно стовп чорного диму. Рятувальники підтвердили факт пожежі й розповіли детальніше про займання.
У неділю, 4 серпня, близько 19:30 у телеграм-каналах почали з'являтися фото й відео, на яких видно дим від вогню в столиці. Журналісти 24 Каналу сконтактували з Державною службою з надзвичайних ситуацій.
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Що загорілось у Києві
Речниця ДСНС Києва Анастасія Семенчук констатувала, що спалахнув вогонь в Деснянському районі саме на вулиці Електротехнічній.
Сталось загорання сміття та покришок на відкритій території з розповсюдженням на побутівку,
– зазначила посадовиця.
Вона також наголосила, що станом на 20:10 полум'я було локалізовано на площі 250 метрів квадратних. Рятувальники ліквідовують пожежу.
Загорілось сміття на Троєщині в Деснянському районі Києва / Фото з телеграм-каналів
Над столичною Троєщиною – густий стовп чорного диму: дивіться відео з телеграм-каналів
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Згадаємо наостанок коротко про інші пожежі, які нещодавно сталися:
- 4 серпня у Львівській області, а саме – у Яворівському районі, спалахнула потужна пожежа, яка супроводжувалася великим стовпом чорного диму. У ДСНС заявили, що горить складське приміщення;
- 2 серпня у Києві в районі Борщагівки спалахнуло сміття. Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомив, що на місце події оперативно прибули рятувальники;
- цими днями у Європі тривають масштабні лісові пожежі. Зокрема, в Іспанії, Хорватії та Греції пожежники борються з вогнем, застосовуючи екскаватори та літаки-водолази.