На Троєщині – масштабна пожежа: у ДСНС Києва відповіли, що загорілось

Місцеві поширюють кадри з Троєщини в Києві, на яких видно стовп чорного диму. Рятувальники підтвердили факт пожежі й розповіли детальніше про займання.

У неділю, 4 серпня, близько 19:30 у телеграм-каналах почали з'являтися фото й відео, на яких видно дим від вогню в столиці. Журналісти 24 Каналу сконтактували з Державною службою з надзвичайних ситуацій.

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Що загорілось у Києві

Речниця ДСНС Києва Анастасія Семенчук констатувала, що спалахнув вогонь в Деснянському районі саме на вулиці Електротехнічній.

Сталось загорання сміття та покришок на відкритій території з розповсюдженням на побутівку,

– зазначила посадовиця.

Вона також наголосила, що станом на 20:10 полум'я було локалізовано на площі 250 метрів квадратних. Рятувальники ліквідовують пожежу.

Загорілось сміття на Троєщині в Деснянському районі Києва / Фото з телеграм-каналів

Над столичною Троєщиною – густий стовп чорного диму: дивіться відео з телеграм-каналів

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Згадаємо наостанок коротко про інші пожежі, які нещодавно сталися: